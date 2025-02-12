Половина россиян готовы купить китайский автомобиль

Водители, склоняющиеся к китайскому автопрому, делают это в основном по мере снижения ассортимента и подорожания машин прочих стран-производителей, выяснили Группа Ренессанс Страхование по результатам опроса 1,4 тыс. автовладельцев по всей стране.

Половина россиян (50%) потенциально готовы приобрести китайский автомобиль и лишь каждый десятый (10%) не сделал бы этого ни при каких обстоятельствах. В то же время оказалось заметной доля «скептиков», которые могли бы обратить внимание на китайский автопром лишь в случае отсутствия альтернативы в виде подержанных «европейцев» или «японцев» по приемлемой цене (21%) либо только после того, как предварительно взвесят все «за» и «против» (19%).

Реклама

При этом из числа тех, кто указал, что потенциально готов купить китайский автомобиль, чуть больше половины (или 28% всех участников опроса) объяснили это снижением ассортимента в последние годы. А каждый восьмой участник опроса — отсутствием средств на прочие подержанные аналоги. И всего 10% рассматривают китайский автомобиль наравне с прочими производителями, не связывая с теми или иными ограничениями по части приобретения европейских, японских, американских или корейских автомобилей.

Респонденты, которые потенциально готовы приобрести китайский автомобиль, обращают внимание на более низкую стоимость обслуживания по сравнению с машинами других стран-производителей (44%), на широкий модельных ряд (33%) и отсутствие нехватки автозапчастей (21%), а также на возможность качественно отремонтировать автомобиль в случае поломки (15%) и более дешевую страховку (12%). В то же время каждый седьмой (15%) не выделяет никаких заметных преимуществ.