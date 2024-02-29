Поляк украл лошадь и решил спрятать ее в квартире на третьем этаже

Хитрый план не сработал.

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В городе Вейхерово (Польша) 19-летний местный житель украл лошадь, а затем попытался спрятать ее у себя в квартире на третьем этаже. Молодой вор похитил кобылу стоимостью в 15 тысяч злотых (346 тысяч рублей) у местного конюха, завел ее в жилой дом и повел вверх по лестнице.

Однако один из жильцов остановил преступника и сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Вор сбежал, а жилец держал кобылу, пока не прибыли сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время молодой человек вернулся на место событий, где сразу же был арестован. Один из жителей Вейхерово отметил, что мужчина раньше уже пытался украсть лошадь из конюшни. Если юношу признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете Монте-Эскобедо (штат Сакатекас, Мексика) собака украла голову покойника до того, как на место преступления прибыли полицейские, и спокойно пробежалась с ней по улице.