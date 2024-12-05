«Понимал по-японски»: скончался кот, подаренный Путиным губернатору в Японии

Пушистик по кличке Мир был передан губернатору японской префектуры Акита в 2013 году.

Кот Мир, который принадлежал японскому губернатору, скончался на 12 году жизни вследствие болезни, сообщил японский телеканал NHK.

Голубоглазый красавец был подарен президентом России Владимиром Путиным Норихисе Сатакэ, губернатору префектуры Акита, в 2013 году. Кот сибирской породы стал ответным жестом на подарок Сатакэ: в 2012 году именно губернатор преподнес российскому президенту собаку порода акита по кличке Юмэ в честь празднования его инаугурации и для укрепления дружеских отношений между двумя странами.

Норихисе Сатакэ с котом Миром Фото: GettyImages

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Мир прожил счастливую жизнь в семье Сатакэ. Губернатор рассказывал, что кота очень любили, своему имени он соответствовал, был покладистым и мягким. Котик хорошо понимал по-японски, и по словам Сатакэ, он к нему очень привязался.

На одном из последних видео, опубликованных в феврале этого года, пушистый дипломат был замечен отдыхающем на полу в окружении других кошек семьи губернатора. Однако 3 декабря пушистого любимца не стало, его унесла болезнь. Губернатор Сатакэ планирует даже провести пресс-конференцию 9 декабря по поводу кончины кота.