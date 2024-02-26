«Попала в фильм ужасов». В Великобритании барсук устроил погром в частном доме

Ущерб составил две тысячи фунтов стерлингов (234 тысячи рублей).

На острове Уайт (Великобритания) барсук устроил погром в доме местной жительницы Шарлотт Глейзер. Животное пробралось в дом, когда хозяйки там не было. Когда же Глейзер вернулась вечером, то поначалу подумала, что ее ограбили: кто-то открыл дверцы шкафов, рассыпал крупы и проделал дыру в двери кладовки — все это вызвало у Шарлотт ассоциацию с фильмом ужасов.

Впрочем, этим ущерб не ограничился: на втором этаже женщина нашла поцарапанные двери и вырванные розетки. В спальне шокированная Глейзер увидела изрезанные стулья, простыни, сорванные с кровати, а также разбросанные на полу части детской кроватки. Однако хуже всего оказалось то, что неизвестный испортил старую оконную раму, которая представляла историческую ценность.

А вскоре после этого Шарлотт Глейзер нашла и виновника погрома — барсука, который прятался в мусорном ведре. Материальный ущерб от действий животного женщина и ее близкие оценили примерно в две тысячи фунтов стерлингов (234 тысячи рублей). Глейзер вызвала к себе домой сотрудников службы по охране барсуков, которые поймали незваного гостя, поместили в клетку, а позже выпустили в естественную среду обитания.

Реклама

Эпичная битва медоеда с тремя леопардами попала на видео читать

Ранее Джон Воппен, генеральный директор ProRail — компании, которая обслуживает голландскую железнодорожную сеть, — заявил, что движение поездов дважды за неделю останавливалось из-за крайне активных барсуков.