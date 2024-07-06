Попасть в Финляндию станет ещё труднее

Новые правила коснутся мер по ужесточению выдачи вида на жительства (ВНЖ) и вступят в силу с 1 сентября.

Финляндия вводит поправки в законодательство в отношении правил въезда в страну для лиц, подающих на ВНЖ и ищущих убежище. Изменения вступят в силу с 1 сентября после формального утверждения президентом Александером Стуббом.

По сообщениям МВД Финляндии, в законе об иностранцах будут детально прописаны основания для отказа выдачи ВНЖ: брак по расчету, нелегальная работа и нелегальное пребывание в стране, предоставление ложной информации. В отношении людей, ищущих убежище, будут введены более строгие порядки подтверждения личности. При этом после въезда в страну, беженцы уже не смогут изменить правовые основания нахождения в Финляндии, например, в случае трудоустройства. А если ходатайство о международной защите было отклонено, то беженцы не смогут «переподаться» на ВНЖ на основании учёбы, работы или самозанятости.

МВД поясняет, что Финляндия будет пресекать случаи, когда заявители ищут предоставления убежища «с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии».

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В случае отказа во въезде, власти планируют добавлять биометрические данные безуспешных кандидатов в информационную систему Шенгена.

С 30 сентября 2022 года, россияне не могут въехать в Финляндию с туристическими целями, даже в случае наличия Шенгенской визы. Попасть в страну можно только на особых основаниях – учёба, работа, посещение родственников или ранее начатое лечение в медицинском учреждении. Также Финляндия разрешает транзит для путешественников, направляющихся в страны вне Шенгенской зоны — например, при путешествии в Турцию через Финляндию.

Пробовать въехать в страну по причине поиска убежища тоже можно.

В 2023 году, россияне стали самой многочисленной группой в Финляндии (6281 человек), подавших заявление о продление разрешений на проживания в связи с учёбой.

Сейчас сухопутные границы между Россией и Финляндией закрыты.