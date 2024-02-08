Попавшие в ледяной плен в Охотском море косатки спаслись

Им помог ветер, разогнавший дрейфующие льдины.

В Охотском море спаслась стая косаток с детенышами, попавшая в ледяной плен у японского побережья. Об этом журналистам ТАСС заявил представитель муниципалитета города Раусу на острове Хоккайдо, в зоне которого заметили морских млекопитающих.

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Стаю из десяти косаток с детенышами, заблокированных в Охотском море, заметили с помощью дрона несколько дней назад. Они скопились на небольшом открытом участке воды, со всех сторон сжатом плотными дрейфующими льдами. Отправить судно им на помощь было невозможно, писало агентство Kyodo.

Японские ученые отмечали, что у косаток очень развиты семейные связи — и они не бросают детенышей, даже если им самим угрожает опасность. Похожая история произошла в том же месте почти 20 лет назад, в 2005 году: стая животных тоже попала в ледовую ловушку, и все особи погибли. Это случилось, когда на поверхности моря не осталось свободного места, где они могли бы всплыть и подышать.

На этот раз косаткам удалось спастись без помощи людей: когда японские чиновники в очередной раз осмотрели место, они заметили, что дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Морских животных там уже не было видно. Впрочем, пока сохраняется риск того, что косатки снова окажутся в ловушке в другом месте, отмечает японское агентство.