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Популярное в Таиланде блюдо вызывает рак

Популярное в Таиланде блюдо вызывает рак

Кои Пла считается местным деликатесом – а ещё из-за него в Таиланде ежегодно погибает около 20,000 человек.

Туристам ещё раз напомнили избегать самого «смертоносного» блюда в мире. 

Традиционный лаосский «салат» Кои Пла, подаваемый в таиландской провинции Исаан, со стороны может выглядеть довольно безопасно: сырая рубленая рыба, приправленная специями и лимонным соком, обычно ассоциируется с диетой и осознанным потреблением. Только вот рыбу для этого блюда зачастую добывают из бассейна азиатской реки Меконга, а она просто кишит паразитами. 

Эти плоские черви-трематоды, которые населяют пресноводную рыбу, используемую для Кои Пла, способны вызвать у человека один из самых агрессивных видов рака – холангиокарциному или рак желчных протоков. Ежегодно из-за этого относительно редкого, но распространенного в Таиланде заболевания, умирает около 20,000 человек. 

У многих тайцев заражение происходит уже в детстве: паразитов находили даже у 4-летних детей. При этом болезнь развивается медленно – паразиты выделяют вещества из-за которых воспаление печени перетекает в хроническое и со временем приводит к раковым опухолям. По словам врачей, многие любители Кои Пла являются носителями паразитов и даже не подозревают об этом, ведь симптомы заболевания могут проявиться лишь в зрелом возрасте. Единственный способ убить паразитов — это термическая обработка рыбы, но местные жители считают, что это «портит вкус» и усложняет традиционный рецепт. 

Мы напоминаем путешественникам – в особенности гостей провинции Исан, где зафиксирован самый высокий в мире уровень заболеваемости раком желчных протоков — местная экзотика не стоит вашего здоровья. 

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