Популярность «дубайского шоколада» вызвала дефицит фисташек в мире

В прошлом году в социальных сетях завирусился тренд на необычные плитки шоколада с фисташковой пастой и тестом катаифи внутри.

Популярность «дубайского шоколада» уже давно распространилась далеко за пределы ОАЭ. В России «дубайские» плитки делают на заказ, в популярных сетях общепита продают «дубайские блины», а некоторые священники даже одобрили пасхальные куличи со знаменитой начинкой из катаифи и фисташковой пасты.

По подсчетам экономистов из Financial Times, подобный ажиотаж негативно сказался на одном из ключевых ингредиентов десерта, а именно на фисташках. Сейчас в мире наблюдается настоящий «дефицит» ценного ореха, который и так был довольно редким и дорогостоящим.

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В прошлом году неурожай фисташек в главной стране-экспортере этих орехов США привел к значительному сокращению запасов ценного сырья. Это ожидаемо сказалось на стоимость продукта.

Более того, при низком урожае в целом, в США наблюдалось меньше фисташек низкого качества без скорлупы, которые обычно используются в качестве ингредиента для знаменитого шоколада. Всё это произошло на фоне нарастающей популярности «дубайского» лакомства, которое продолжи ло бить рекорды в социальных сетях. В результате стоимость ядер фисташковых орехов поднялась с 7,65 доллара за фунт до 10,3 доллара.

В то время как популярность «дубайского шоколада» продолжает набирать обороты, поговаривают, что в некоторых магазинах уже ввели ограничения: теперь покупатели могут купить только несколько плиток в одни руки (правда в России подобного мы ещё не замечали).