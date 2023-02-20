Португалия отменила «золотые визы» и начала борьбу с Airbnb

Эти меры приняты из-за резкого повышения стоимости жилья.

Благодаря политике, поощряющей иностранный туризм и инвестиции, португальские города вроде Лиссабона стали точкой притяжения для обеспеченных туристов со всего мира. Теперь правительство страны пытается решить возникший по их вине жилищный кризис.

На прошлой неделе правительство Португалии приняло пакет новых законов и постановлений, направленных на борьбу с жилищным кризисом в стране. Среди изменений: больше не будут выдаваться лицензии на краткосрочную аренду в городских центрах страны, а это означает, что больше не будет новых городских объявлений в сервисе аренды жилья Airbnb.

Португалия также прекратила свою программу «золотой визы». Эта программа предоставляла паспорта ЕС тем гражданам стран, не входящих в Европейский Союз, которые инвестировали в недвижимость в определенных районах города на сумму более 350 000 евро. Часто с помощью «золотых виз» застройщики сдавали здания в краткосрочную аренду (обычно на Airbnb), чтобы максимизировать свою прибыль.

«Большая привлекательность наших городов не означает, что мы должны превратиться в своего рода Диснейленд. Нет города, который может оставаться аутентичным, если он не в состоянии поддерживать своих жителей», – Антонио Кошта, премьер-министр Португалии.

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В течение немногим более десяти лет страна, которая является одной из самых бедных в Западной Европе настойчиво продвигала международный туризм в попытке подтянуть экономику и оживить свои исторические города. И на бумаге политика Португалии сработала. Страна стала привлекательным местом для богатых китайских и американских инвесторов, ищущих солнце и море с ограниченным бюджетом.

Однако теперь недостатки такой политики явно затмевают преимущества для местных жителей. Годовая заработная плата в Португалии оставалась относительно неизменной в течение последних десятилетий, в среднем менее 30 000 долларов. В период с 2020 по 2021 год средняя заработная плата выросла примерно на 2%. В 2022 году более половины работников зарабатывали менее 1000 евро в месяц. Тем не менее, средняя стоимость аренды жилья в Лиссабоне, крупнейшем городе и столице страны, только за последний год выросла на 37%.

По данным Bloomberg, в целом по стране число иностранцев за последнее десятилетие выросло на 40%. Группы по защите жилищных прав говорят, что меры, принятые на этой неделе, являются неполными, пока правительство продолжает поддерживать другие программы, предназначенные для привлечения богатых иностранцев, такие как визы «цифровых кочевников», которые страна начала предлагать в октябре 2022 года.

Многие другие страны, помимо Португалии, предлагают или предлагали «золотые визы», включая Соединенные Штаты. Но, столкнувшись с давлением со стороны местных жителей и нарастающим жилищным кризисом, некоторые другие страны также сворачивают свои программы. Великобритания отказалась от этой схемы около года назад, а Ирландия закрыла «золотые визы» в начале этой недели.