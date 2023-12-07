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Посадившим самолет в поле российским пилотам предложили уволиться

Фото: Unsplash

Руководство авиакомпании не стало объяснять причины такой просьбы.

Пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в поле пшеницы под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. При этом причины такой просьбы командиру воздушного судна и второму пилоту объяснять не стали. Впрочем, заявления об увольнении Белов и Семенов также не подписали.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» под управлением Белова и Семенова совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка — все они остались живы. После инцидента было проведено расследование, отчет по итогам которого был жестко раскритикован Росавиацией — в документе было выявлено 15 нарушений.

Ранее сообщалось, что пилоты одной из российских авиакомпании увидели светящийся неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета. 

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