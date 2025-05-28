Посетитель подкинул таблетки животным в Московском зоопарке

Мужчина заявил, что хотел успокоить их валерианой.

В Москве задержали мужчину, который подбросил таблетки животным в зоопарке. Изначально предполагалось, что посетитель хотел отравить зверей, но сам он заявил, что «приводил их в чувство», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Десятки подозрительных таблеток в вольере леопардов нашли смотрители. Позже сотрудники Московского зоопарка вместе с полицией изучили записи с камер видеонаблюдения: на них попал странный мужчина, который перебрасывал что-то через ограждение. Посетителя быстро задержали — им оказался 43-летний Эмиль А.

По данным Telegram-канал 112, мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в ПНД. Сам он рассказал полицейским, что это была валериана, купленная в аптеке.

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«Кидал валериану леопарду и рыси, по 20 таблеток кинул, хотел привести их в чувство», — объяснил задержанный.

Упаковку с препаратом направили на экспертизу. В зоопарке провели срочную проверку вольеров, ветврачи сразу установили дополнительное наблюдение за состоянием животных и сегодня отчитались, что с животными всё в порядке – и с большим семейством рысей, и с дальневосточным леопардом Мизером. Также администрация зоопарка добавила, что о нарушителях правил на территории учреждения следует сразу же сообщать любым сотрудникам Зоопарка.

Мужчину могут направить на принудительное лечение.