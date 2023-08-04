Посетители зоопарка уверены, что в шкуре малайского медведя прячется человек

Представителям зоопарка пришлось официально опровергать эти слухи. Хотя это далеко не первый случай, когда малайских мишек принимают за неуклюжих маскирующихся людей – уж очень странно они иногда выглядят и ведут себя.

В соцсетях распространилось видео, на котором малайская медведица по имени Анджела из китайского зоопарка Ханчжоу стоит на задних лапах и выглядит так, будто это человек в костюме медведя. Представители зоопарка официально опровергли эти слухи, настаивая, что это настоящее животное. Зоопарк опубликовал в соцсетях сообщение от имени Анджелы.

«Некоторые люди думают, что я стою как человек, и кажется, что вы не очень понимаете меня. Раньше некоторые туристы думали, что я слишком мала, чтобы быть медведем. Я должна еще раз подчеркнуть: я малайский медведь! Не черный медведь! Не собака! Малайский медведь», – говорится в сообщении зоопарка.

В зоопарке также добавили, что человек в таком меховом костюме потерял бы сознание через несколько минут в 40-градусную жару.

Однако опасения посетителей не лишены оснований, поскольку уже несколько китайских зоопарков подозревают в том, что они «заменили» зверей в вольерах. В 2019 году частный сафари-парк в восточной провинции Цзянсу столкнулся с негативной реакцией после того, как якобы нанял человека, чтобы он оделся орангутангом. Позже в зоопарке заявили, что это была первоапрельская шутка.

А что касается малайских медведей, они действительно иногда выглядят удивительно человекообразными. Посмотрите только на эти фотографии:

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Фото: muzina_shanghai / Flickr

Малайский медведь, или бируанг (Helarctos malayanus) – самый мелкий представитель семейства медведей (в 10 раз меньше белого и ненамного больше детеныша черного медведя): в длину он не превышает 1,5 метра.

Эти животные обитают в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Малайский медведь хорошо приспособлен к лазанью по деревьям и, будучи ночным животным, часто целыми днями спит или принимает солнечные ванны в ветвях деревьев, где строит себе подобие гнезда.