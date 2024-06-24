Послание в бутылке 60 лет путешествовало по волнам. Что там написано?

На берегу в США подобрали бутылку с запиской, которая была отправлена в свободное плавание ещё в 1961 году.

Министерство рыболовства и океанов Канады сообщило в социальных сетях, что в Бостоне была подобрана бутылка с посланием, которую отправили с западной стороны острова Мачайас-Сил (спорная территория между Канадой и США) более шести десятков лет назад.

К сожалению, ничего романтичного в этом нет – никаких любовных посланий, чистая наука. В то время такой способ использовали, чтобы следить за поверхностным течением. Обнаружившим бутылку и вернувшим её в указанное в послании место полагалась награда в виде одного доллара. А уже по этим данным учёные составляли карту течений.

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По словам экспертов, изучивших находку, бутылка, скорее всего, была брошена в воду вместе с другими пятью бутылками. Но что случилось с ними, не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как жительница Австралии нашла старейшую в мире бутылку с посланием, которую отправили 136 лет назад с борта немецкого парусного судна. При этом письмо в бутылке было от руки написано самим капитаном корабля. В той истории бутылка тоже применялась для изучения течений мирового океана и поиска более быстрых судоходных путей.