После извержения вулкана у берегов Японии появился новый остров: видео

Новый массив суши в Тихом океане – самый молодой из всех своих соседей.

Вулканолог Сэцуя Накада из Токийского университета рассказал, что подводное извержение вулкана, образовавшее остров, началось с «вертикальной струи» затвердевшей магмы, которая выстрелила высоко над волнами.

Когда все эти обломки упали обратно в океан в виде лавы, смешанной с пористым материалом низкой плотности (его называют пемзой) каменная насыпь выросла до тех пор, пока не стала достаточно высокой, чтобы выглядывать из глубин, как перископ.

Молодой массив суши расположен неподалеку от Иводзимы, острова примерно в 1200 километрах к югу от Токио, на котором в настоящее время нет постоянных жителей. Этот остров когда-то был местом знаменитой битвы между американскими и японскими войсками во время Второй мировой войны.

Его новый сосед находится чуть более чем в километре от берега, и хотя свежая пемза не поднимается далеко над линией воды, его диаметр составляет около двух километров.

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Хотя в ближайшие дни новый массив суши может немного увеличиться, любая пемза, не сцементированная потоками лавы, будет размыта.

Накада говорит, что подводные извержения вулканов в этой части мира, как правило, продолжаются всего месяц или около того.

Хотя многое известно о действующих наземных вулканах, которые усеивают Огненное кольцо, активную зону, окаймляющую Тихий океан, гораздо меньше известно о жерлах и трещинах, лежащих на дне океана.

По оценкам ученых, в мире существует более миллиона подводных вулканов, но многие из них, вероятно, потухли, и даже те, которые являются активными, часто залегают слишком глубоко, чтобы сделать возможными надводные наблюдения.

Фотографии извержения вулкана и нового острова, сделанные с Иводзимы Фото: Japan's Maritime Self-Defense Force

Наблюдение за образованием островов в результате этих извержений происходит еще реже.

Например, в 2015 году в южной части Тихого океана образовался новый остров, ставший важным объектом для изучения геологами, вулканологами, биологами и экологами.