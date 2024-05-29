Потерянная во Франции чихуахуа нашлась в Португалии

Как собака попала за сотни километров от дома, осталось неизвестным.

Жительница Франции потеряла свою чихуахуа и через месяц узнала, что собаку нашли в Португалии. Об этом пишет Connexion France.

Чихуахуа по кличке Джой пропала во французском городке Виллар-Сен-Панкрас еще в апреле. Хозяйка безуспешно искала ее, расклеивала объявления и писала посты в соцсетях. Она уже почти смирилась с утратой питомца, как вдруг в мае ей позвонил ветеринар и рассказал, что с ним связался коллега из Португалии и сообщил о найденной собаке.

По его словам, другая женщина из португальского городка Понте-де-Лима нашла Джой в поле возле своего дома. Она привезла собаку к ветеринару, и после сканирования ее микрочипа стало понятно, что животное из Франции. Тогда врач послал письмо с запросом всем знакомым французским ветеринарам, и один их них нашел хозяйку чихуахуа благодаря базе данных домашних питомцев.

Как Джой смогла преодолеть 1700 километров и пересечь несколько государственных границ, осталось неизвестным. Скорее всего, собаку похитили, перевезли в другую страну, а затем выбросили. Так или иначе, обрадованная хозяйка уже отправилась в Португалию, чтобы забрать свою любимицу.

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