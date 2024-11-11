Найденного на улице львенка и забитую хозяином тигрицу передали в приют

Животных увезли в Ленинградскую область, где о них будут заботиться ветеринары.

Маленького львенка, найденного мальчиком в хуторе Ростовской области, отправили в хоспис для крупных кошек «Дом тигра» в Ленинградской области. За детенышем приехали сотрудники приюта во главе с владельцем Дмитрием Кимом, пишет 161.ru.

В приюте львенка назвали дружелюбным и контактным — он спокойно дался в руки Дмитрию и начал играть. Малыш немного истощен, но «ест с бешеным аппетитом». Его шерсть пока в плохом состоянии, но это поправимо. Львенок находится под присмотром ветеринаров.

В Хосписе «Дом тигра» живут пострадавшие дикие животные. Там их лечат, заботятся и оставляют жить в приюте. Несмотря на то, что это не зоопарк, иногда там бывают дни открытых дверей, и к зверям могут прийти посетители.

Вместе со львенком сотрудники приюта забрали еще несколько животных. Одна из них — краснодарская тигрица Лаура, которую местный житель держал в сарае на цепи и избивал за каждое проявление характера. На какое-то время ее забирали на передержку в ростовский цирк: там сказали, что животное замучено и подавлено.

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тигрица Лаура Фото: прокуратура Краснодарского края

«Сказать, что мы были в шоке, ничего сказать! Кошка жила в бетонном сарае, в грязи и собственных испражнениях, на цепи!», – рассказал дрессировщик Виталий Довгалюк, принимавший участие в спасении тигрицы.

В цирке Лаура впервые в жизни увидела других тигров и потихоньку начала приходить в себя. Дрессировки назвали ее спокойным и покладистым животным. Именно это качество спасло ей жизнь: будь она чуточку посмелей, хозяин мог бы просто пристрелить ее. Он бил Лауру черенком от лопаты даже при полицейских, когда те приехали изымать животное.