Появилась первая в мире метавселенная, созданная студентами

Institut auf dem Rosenberg, самая престижная школа в мире, расположенная в швейцарском городе Санкт-Галлен, известна своими инновационным и нестандартным подходом к обучению. Этой осенью она представила революционный проект – первую в мире метавселенную, которую создали студенты.
Метавселенная The Rosenberg Meta была придумана и реализована группой учеников в возрасте от 6 по 18 лет совместно со студией 697 THz. Обучающая платформа, разработанная с применением технологии Web3, постоянно развивается и включает в себя живые экосистемы студенческих проектов. В частности, The Rosenberg Meta демонстрирует значительное развитие проекта Blue Nomad, самоподдерживающейся среды обитания, использующей океан в качестве нового пространства для жизни человека.
Переступая порог метавселенной, посетители оказываются в яркой сети коридоров и экспонатов, концептуализирующих общество, обитающее на воде. Проект дает видение устойчивого будущего и затрагивает такие темы, как всемирная осведомлённость людей о глобальных проблемах, человеческие права и передовые технологии. На данный момент The Rosenberg Meta состоит из 119 артефактов digital-искусства, каждый из которых придуман и разработан учениками школы, демонстрируя динамичное сочетание творчества и стремления действовать совместно.
Важное место среди объектов метавселенной занимает Манифест института Розенберга об Искусственном интеллекте (The Rosenberg AI Charter). Этот свод положений стремится создать этичную основу для использования технологий Web3 и искусственного интеллекта, а также переосмыслить взаимодействие в digital-среде. Кроме того, здесь представлены футуристичные вертикальные фермы, солнечные энергосистемы в виде подсолнухов, станция по фильтрации воды и многое другое.
Метавселенная The Rosenberg Meta была впервые представлена публике в конце сентября на Климатической неделе Нью-Йорка. Увидеть проект вживую можно будет с 6 по 8 декабря на художественной выставке Art Basel Miami Edition в Майами.