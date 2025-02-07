Картину Ван Гога купили всего за 5 тысяч рублей на гаражной распродаже

В мире искусства – новая драма.

Среди искусствоведов продолжаются дискуссии по поводу одной из — возможно — затерянных работ Винсента ван Гога.

Перед своей смертью в 1890 году художник проходил лечение в психиатрической больнице на юге Франции, где успел создать более 150 картин – включая знаменитую «Звездную ночь». Не все из этих произведений доподлинно известны публике. Поэтому, когда в 2019 году в компанию по исследованию искусства LMI Group International попала картина, которую частный коллектор принял за возможный утерянный шедевр Ван Гога, они с энтузиазмом принялись её изучать. Предыдущий владелец купил работу на гаражной распродаже в Миннесоте меньше чем за $50 долларов (около 5 тысяч рублей).

На картине можно увидеть рыбака: с трубкой во рту и белой бородой, он позирует напротив моря во время починки рыболовной сети. Крупные мазки, тяжелый взгляд героя и надпись в правом нижнем углу «Элимар» – вот и все вводные, которые спустя годы исследований позволили LMI Group заключить, что перед ними затерянная работа гения постмодернизма.

Элимар Фото: LMI Group International

Недавно группа опубликовала отчёт на 450 страниц в которой исследователи подробно предоставили «доказательства» принадлежности «Элимара» — они назвали картину по надписи — кисти Ван Гога. В компании считают, что в этой работе Ван Гог мог вдохновиться портретом рыбака Нильса Гайхеде — картиной датского художника Микаэля Анкера. В тот период жизни голландский мастер «переосмысливал» работы коллег по цеху (по его словам, он «переводил их на другой язык»).

Другим доказательством стала сама надпись «Элимар» — её сопоставили с почерком художника на других картинах (но не подписях, Ван Гог свои картины подписывал очень редко) и нашли сходства. Более того, Элимар был одним из персонажей романа 1848 года «Две баронессы» Ганса Христиана Андерсена, который обожал Ван Гог.

Вишенкой на торте стал рыжий волос, обнаруженный в слоях краски картины – именно с таким цветом волос себя обычно изображал сам художник. Да и материал из яичного белка, использованный для придания блеска изображению, напоминает тот, что любил применять сам Ван Гог, прежде чем свернуть свои работы (эксперт определили, что «Элимар» тоже ранее находился в свернутом состоянии).

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Портрет рыбака Нильса Гайхеде, Микаэль Анкер Фото: Wikimedia Commons

В LMI Group стоимость произведения оценили в $15 миллионов (то есть в 300,000 раз выше её первоначальной цены). Несмотря на многогранный научный и стилистический анализ картины компанией, в Музее Ван Гога в Амстердаме остались непреклонны – ещё в 2019 году они ответили бывшему частному владельцу картины, что на основании одних только «стилистических особенностей» работу нельзя назвать творением великого художника.

Спустя почти шесть лет в музее подтвердили своё прежнее заключение даже после публикации отчёта: «Это не подлинник Винсента Ван Гога».

В LMI Group таким быстрым и кратким ответом музея остались недовольны, но многие из знатоков искусства его разделили. Некоторые специалисты даже провели собственное расследование и предположили, что картина может принадлежать кисти малоизвестного датского художника Хеннинга Элимара (1928-1989), который как раз подписывал свои работы «Элимар».

В фирме, однако, сдаваться не намерены и хотят показать работу другим исследователям, чтобы доказать миру, что перед нами именно картина кисти Ван Гога, которую когда-то случайно продали за 5 тысяч рублей в нынешнем эквиваленте.