Правда ли, что россияне потеряли интерес к путешествиям?

Последние опросы показали, что почти половина жителей нашей страны выбирает провести отпуск дома.

Доля россиян, предпочитающих никуда не уезжать из дома во время отпуска, выросла с 42% до 45% за последний год, говорят данные Аналитического центра НАФИ, которыми делится Ассоциация Туроператоров России.

«А вот все другие разновидности «перезагрузки» стали в глазах россиян менее желанными», – подчеркивает аналитический центр в материалах доклада.

Судя по опросу (где респонденты могли выбирать несколько вариантов времяпрепровождения), доля россиян, предпочитающих пляжный отдых, сократилась за последние 12 месяцев с 51% до 46%; то же самое произошло с любителями активного отдыха (падение с 27% до 25%); посетителями санаториев (сокращение с 23% до 17%) и даже желающими отдохнуть на даче (снижение на 2% с 44% до 42%).

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Статистика в целом соответствует опросу ВЦИОМ в начале лета, который показал, что каждый второй россиянин (53%) в этом году предпочитает путешествиям отдых дома. Этот показатель традиционно занимает лидирующие позиции с 2004 года, когда начали проводить подобные опросы. Особенной популярностью этот ответ пользовался в во времена пандемии, достигнув пика в 2020 году (61%).

Однако эксперты туриндустрии отмечают, что дело, скорее всего, не в потере интереса к путешествиям как таковым – а в отсутствии финансовой возможности далеко уезжать от дома, так как поездки становятся всё дороже.

Статистика перелётов говорит, что 70% туристов из России путешествуют на самолётах реже одного раза в год.

Некоторые другие данные также подсказывают, что не отсутствие любопытства, а отсутствие финансовых возможностей толкает людей проводить отпуск дома. По словам экспертов туротрасли, в 2024 году в России возрос спрос на туры выходного дня и поездки на небольшие расстояния, а вместо основного отпуска путешественники стали предпочитать отправляться в поездку на 4-5 дней. Небольшое путешествие, но всё же вариант более предпочтительный, чем провести дома все отпускные дни. Поэтому говорить о том, что россияне потеряли интерес к передвижениям по стране и миру, не стоит.