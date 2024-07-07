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Правда ли, что в Московском зоопарке поселился «Клювокрыл» из Гарри Поттера?

Фото: Виктор Матаев / фотохостинг Russian Traveler

Нет, там теперь живёт только Китоглав.

В Московском зоопарке теперь обитает уникальная птица семейства китоглавых – и некоторые сравнивают её с магическим существом из Гарри Поттера.

Фото: Виктор Матаев / фотохостинг Russian Traveler

В отличии от мифического Клювокрыла, китоглав (Balaeniceps rex) или королевская цапля существо вполне реальное. От других птиц её отличает высокий рост (около 1,2 метра!) и массивный клюв. Более того, пеликанообразное создание имеет бинокулярное зрение – это значит, что глаза китоглава расположены не по бокам, как у многих других птиц, а на передней части черепа.

«Даже строение и габариты его клюва уникальны - острый крючок на конце позволяет хватать даже очень крупную добычу. Сама птица достаточно большая. При высоте в 1,2 метра и весе в 5-7 килограмм, размах его крыльев превышает 2 метра!» - рассказали в зоопарке.

Китоглавы в основном селятся на тропических болотах Восточной Африки, доживая в дикой природе до возраста 35 лет. А вот в зоопарках продолжительность их жизни может достигать половины столетия.

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