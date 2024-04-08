Праздник трамваев в столице

В Москве на площади Тверская Застава прошел парад трамваев, приуроченный к 125-летию запуска трамвая в городе, а еще открылась выставка выгонов разных поколений.
Как рассказал Маким Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Трамвай – это история города, которую мы бережно храним». До открытия выставки в столице состоялся традиционный парад трамваев, который был приурочен к 125-летию запуска первых электрических трамваев в Москве — это случилось 6 апреля 1899 года. Колонна исторической техники прошла по одной из старейших трамвайных линий Москвы, проложенной по Лесной улице. После этого трамваи выстроились на площади Тверская Застава. Среди экспонатов, выставленных на трамвайном кольце у Белорусского вокзала, — дореволюционный трамвай типа Ф, вагоны ЛМ-2000 и КТ3R, вагоны Tatra и РВЗ.
В юбилейном для московского трамвая году планируют провести три парада исторических вагонов: весенний, летний и осенний.