Праздник трамваев в столице

В Москве на площади Тверская Застава прошел парад трамваев, приуроченный к 125-летию запуска трамвая в городе, а еще открылась выставка выгонов разных поколений.

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Как рассказал Маким Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Трамвай – это история города, которую мы бережно храним». До открытия выставки в столице состоялся традиционный парад трамваев, который был приурочен к 125-летию запуска первых электрических трамваев в Москве — это случилось 6 апреля 1899 года​​​. Колонна исторической техники прошла по одной из старейших трамвайных линий Москвы, проложенной по Лесной улице. После этого трамваи выстроились на площади Тверская Застава. Среди экспонатов, выставленных на трамвайном кольце у Белорусского вокзала, — дореволюционный трамвай типа Ф, вагоны ЛМ-2000 и КТ3R, вагоны Tatra и РВЗ.

В юбилейном для московского трамвая году планируют провести три парада исторических вагонов: весенний, летний и осенний.