Предсказывавший весну сурок из США умер в День сурка

Десятилетний зверек мирно скончался ночью из-за проблем с сердцем.
В штате Кентукки (США) умер десятилетний сурок по кличке Мейджор, который предсказывал наступление весны. Зверек жил в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит. Как рассказали в организации, Мейджор мирно скончался ночью из-за проблем с сердцем, вызванных возрастом.
«Он был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в Центре дикой природы «Второй шанс», добавив, что теперь обязанности Мейджора будет выполнять сурок по кличке Джози Берроу.
Сурок Мейджор умер в День сурка — праздник, который в Северной Америке традиционно отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурками: если животное выйдет из норы и не увидит своей тени, значит, весна будет ранняя.
Год назад в Канаде произошла похожая история: девятилетний сурок-предсказатель по кличке Фред скончался за несколько часов до начала празднования Дня сурка.
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