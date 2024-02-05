Предсказывавший весну сурок из США умер в День сурка

Десятилетний зверек мирно скончался ночью из-за проблем с сердцем.

В штате Кентукки (США) умер десятилетний сурок по кличке Мейджор, который предсказывал наступление весны. Зверек жил в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит. Как рассказали в организации, Мейджор мирно скончался ночью из-за проблем с сердцем, вызванных возрастом.

«Он был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в Центре дикой природы «Второй шанс», добавив, что теперь обязанности Мейджора будет выполнять сурок по кличке Джози Берроу.

Реклама

Сурок Мейджор умер в День сурка — праздник, который в Северной Америке традиционно отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурками: если животное выйдет из норы и не увидит своей тени, значит, весна будет ранняя.

Год назад в Канаде произошла похожая история: девятилетний сурок-предсказатель по кличке Фред скончался за несколько часов до начала празднования Дня сурка.