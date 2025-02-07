Представителя «Победы» обвинили в мошенничестве за «платную» регистрацию опоздавших

19-летний сотрудник аэропорта Саратова зарабатывал на пассажирах, жаждущих попасть на рейс в последнюю минуту.

Представителю авиакомпании «Победа» в саратовском аэропорту Гагарин светит уголовная статья за желание нажиться на опаздывающих пассажирах. Историей предприимчивого сотрудника поделились в Telegram-канале «Авиторщина».

Сообщается, что сотрудник аэропорта по имени Роберт — он работал на подрядчика «Победы», компанию «Топ Авиа Стандарт» — выдавал посадочные талоны пассажирам уже после окончания регистрации за определенную плату в 3–5 тысяч рублей. Например, одна женщина, опоздавшая на регистрацию на рейс из Саратова до Москвы, смогла получить заветный талон после уплаты «штрафа» за опоздание. По крайней мере, так ей объяснил молодой человек, продиктовав номер, на который нужно было перевести 3 тысячи рублей.

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Предполагается, что жертвами мошеннической схемы стали ещё как минимум трое. Благодаря Роберту на свои рейсы, судя по всему, они всё-таки попали несмотря на опоздания – правда, за определенную сумму. После жалобы одного из пострадавших в «Победе» провели внутреннее расследование и подтвердили факт незаконного взимания денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент передачи наличных от непунктуального пассажира Роберту: в октябре мужчина опоздал на рейс в Санкт-Петербург на две минуты, но молодой сотрудник «благородно» пустил его в самолёт за 5 тысяч рублей.

После внутреннего расследования сотрудника уволили. Бывший представитель авиакомпании, которому грозит до двух лет лишения свободы по статье 159 УК РФ (мошенничество), свою вину отрицает. По словам Роберта, он бы не стал «страдать такой фигней», зная что его снимают камеры, и назвал грозящий ему уголовный срок простым недоразумением. Передачу денег мужчина объяснил платой за провоз багажа в ручной клади – ведь после окончания регистрации сдать чемодан в багаж уже не получится.

Интересно, что в социальных сетях молодого бизнесмена скорее поддержали, чем осудили – в конце концов, от его поступка всем было хорошо, а подобный «штраф» за опоздание почти всегда превышает сумму покупки нового билета. Тем не менее, пострадавшие пассажиры обратились в полицию, поэтому теперь мужчину ждёт уголовное наказание.