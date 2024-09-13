Продукты, которые укрепляют иммунитет

Не хотим вас расстраивать, но сезон ОРВИ медленно подступает. Это значит. что важно правильно подготовить иммунитет.

Главный диетолог министерства здравоохранения Московской области напоминает, что почти 80% иммунитета формируется в кишечнике.

Именно полезная микрофлора отвечает за защиту ЖКТ от вредоносных микробов и вирусов, продуцирует аминокислоты, органические кислоты, витамины, способствует синтезу иммуноглобулинов и подавляет хронические воспалительные процессы.

Реклама

Есть несколько продуктов, которые особенно полезны для микрофлоры, объясняет диетолог Инна Пичугина – среди них скоропортящиеся кисломолочные продукты и ферментированные блюда. Например, для защиты иммунитета важно употреблять кефир, простоквашу, йогурт, ряженку, сыр и творог.

«Кисломолочные продукты богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А. Содержат молочнокислые бактерии, способные поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам, усиливать антитоксическую функцию печени», – поясняет диетолог Инна Пичугина.

В то же время ферментированная продукция типа квашенной капусты, соленых овощей (но не маринованных) или моченых яблок, тоже важна для поддержания иммунитета, однако её не стоит употреблять в больших количествах в моменты обострения проблем с ЖКТ, напоминает диетолог – она может вызвать временное вздутие и дискомфорт. Людям с болезнями почек также следует быть осторожными с солеными овощами.

Кстати, недавно сомнологи напомнили, что одним из неожиданных продуктов, которые улучшают качество сна и снимают стресс, оказался киви.