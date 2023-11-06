Программист «воскресил» любимую собаку в VR, чтобы продолжать общаться с ней

Питомец мексиканца умер полгода назад.
В Мексике программист воссоздал свою умершую собаку в виртуальной реальности (VR), чтобы общаться с ней и навещать ее. Ролик с животным, который мужчина выложил в Х (бывший Twitter), стал вирусным в социальных сетях. Он набрал более полумиллиона просмотров.
Программист рассказал подписчикам, что отсканировал своего любимого пса по кличке Сэм несколько лет назад. Полгода назад пес скончался, и программист решил поместить его 3D-образ в виртуальный мир.
«Я все еще скучаю. Наша последняя поездка должна была стать небольшим путешествием на пляж, но здоровье Сэма не позволило нам поехать», – написал мексиканец.
Теперь, благодаря технологиям, программист может иногда «общаться» с собакой.
Мужчина набил татуировку с прахом своей собаки
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