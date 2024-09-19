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Прогулка на катамаране закончилась трагедией – акула откусила женщине ногу

Фото: Santiago Lacarta / Unsplash

30-летняя уроженка Германии погибла.

Акула атаковала туристку около берегов Канарских островов, сообщает Daily Mail. Инцидент произошёл на этой неделе, когда женщина вместе с другими туристами совершала прогулку на катамаране — в 450 километрах к юго-западу от аэропорта Гран-Канарии.

Что именно произошло, непонятно, но сообщается, что акула откусила женщине ногу. Морское судно отправило сигнал бедствия, и примерно через четыре часа туристку эвакуировали на вертолете в больницу испанского города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. К вечеру того же дня она скончалась от остановки сердца, не успев добраться до госпиталя.  

Все произошло, когда катамаран находился в 177 километрах от города Дахла в Западной Сахаре. Кстати, до этого случаев нападения акул в этом районе ранее зафиксировано не было.

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