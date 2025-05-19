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Прогулка на сапе закончилась трагедией: тело женщины обнаружили в Приморском крае

Прогулка на сапе закончилась трагедией: тело женщины обнаружили в Приморском крае

35-летняя туристка и её 46-летний партнер пропали во время водной прогулки во Владивостоке.

В водах Таврического лимана обнаружили тело пропавшей туристки, сообщает Telegram-канал SHOT. 

Елена и её партнер Виктор отправились кататься на сапборде 18 мая в направлении посёлка Тавричанка. Предполагается, что во время путешествия погода испортилась, о чем мужчина сам рассказал своим друзьям, которым отправлял видео с прогулки. Виктор делился с приятелями, что некоторые волны даже достигали метровой высоты. 

Фото: Telegram-канал SHOT
Кадр из видео, которое Виктор отправил своим друзьям

Что произошло дальше, неизвестно: в течение суток от пары не поступало вестей, а заброшенный сап удалось обнаружить около посёлка Де-Фриз. Тело Елены было обнаружено 19 мая в Таврическом лимане, её опознал отец. Поиски её спутника продолжаются.

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