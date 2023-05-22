Пропавшая во время шторма золотая рыбка нашлась живой через сутки

Ее обнаружила в луже волонтер во время уборки территории.

В деревне Ньютон-Попплфорд (графство Девон, Великобритания) 12-сантиметровая золотая рыбка, пропавшая из садового пруда во время урагана, нашлась живой сутки спустя. Шторм, обрушившийся на деревню, выбросил рыбку из пруда — так она оказалась в большой грязной луже рядом с игровой площадкой. В какой-то момент ее заметила Хелен Партридж из группы волонтеров, которая убирала деревню после непогоды.

Женщина сумела спасти рыбку до того, как ее заметили голодные цапли. Позже при помощи соцсетей волонтеры смогли найти хозяев рыбки — как выяснилось, во время шторма они потеряли двух таких питомцев. Удивительно, но вторая золотая рыбка тоже вскоре нашлась и вместе с первой благополучно вернулась в пруд.

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Золотые рыбки и более мелкие карпы, содержащиеся в домашних аквариумах, обычно не превышают нескольких сантиметров в длину. Но если выпустить этих красочных малюток в дикую природу, крошечные рыбки могут вырасти в настоящих гигантов. Например, однажды во Франции выловили гигантскую золотую рыбку. Она весила 30 кг! После ей дали кличку Морковка и отпустили обратно в пруд. Фото: Bluewater Lakes

Еще немного интересных фактов про золотых рыбок: они могут жить до 25 лет. А ещё – умеют выживать до пяти месяцев без кислорода. Это потому, что вид адаптировался к жизни в прудах, которые зимой замерзают – это означает, что в среде с низким содержанием кислорода тела рыб переключаются с аэробного дыхания на другой процесс. Они начинают преобразовывать накапливающуюся в организме смертельную молочную кислоту в спирт, который рассеивается через жабры.

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