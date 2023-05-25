Пропавшего австралийского туриста нашли мертвым в Казахстане

Его искали три дня.

Австралийский турист – адвокат Джейк Майкл Херд (1995 года рождения) пропал без вести в горах Казахстана и был найден мертвым недалеко от Большого Алматинского озера. Он находился в горах Тянь-Шаня на высоте около 2500 метров. Спасатели заявили, что у мужчины не было признаков насильственной смерти. Его тело нашли со всеми личными вещами.

Сообщается, что поисковая операция проводилась в условиях сильного ветра и дождя. Мужчина прибыл в Алматы во время своего отпуска и должен был улететь 22 мая.

В воскресенье, 21 мая, Херд ушел в горы из хостела, где он проживал. Волонтеры выяснили, что австралиец предположительно направился в сторону Большого Алматинского пика.

«На камерах зафиксировано, что он проходил мимо Космостанции и не вернулся. Свидетели, которые встречали австралийца в пути до его пропажи, говорят, что он хотел добраться до Большого Алматинского пика», – Дильмира Блац, руководительница волонтерского движения Lider.kz.

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Херд был юристом из Мельбурна. Он работал помощником судьи Верховного суда.

«Верховный суд был глубоко опечален, узнав сегодня утром о смерти Джейка Херда. Наши мысли с его семьей в это трудное время», – заявил представитель Верховного суда.

Точная причина гибели Херда будет известна после проведения экспертизы.