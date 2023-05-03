Пропавший британский кот преодолел 500 километров и вернулся к хозяевам

Животное смогло попасть домой благодаря имплантированному чипу.

Кот из города Ипсуич (графство Саффолк, Великобритания) попал в невероятную историю. Он сбежал от хозяев, спрятался в машине семьи, которая отправилась навестить дочь-студентку, и благодаря этому проделал пусть длиной более чем в 500 километров. Животное добралось до города Плимут (графство Девон) и попыталось забраться в здание Плимутского университета, но застряло на подоконнике.

Попавшего в беду кота заметили прохожие — и сообщили о нем сотруднице университета Джо Бобби. Женщина решила помочь напуганному беглецу и вызвала пожарных, но те не стали спешить на выручку коту. Они пояснили, что вмешиваются в подобные ситуации, если животное застряло как минимум на сутки — кот к тому моменту находился на подоконнике лишь несколько часов.

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Одно из зданий Плимутского университета Фото: Wikipedia Commons

В итоге питомца спас Аарон Гриффитс — хозяин компании по мойке окон. Он поднялся к подоконнику по лестнице и снял с него кота, не взяв за труды никаких денег. Спасенное животное Джо Бобби отвезла к ветеринару, который при помощи чипа, имплантированного в кота, выяснил, где находятся хозяева хвостатого пациента. С ними связались, после чего они приехали в Плимут и забрали своего питомца.

Ранее сообщалось, что в Польше попытались похитить знаменитого толстого кота по кличке Гацек, ставшего главной достопримечательностью города Щецин.