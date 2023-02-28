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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался третий этап
Февральский фототурнир: Начался третий этап

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Пропавшую кошку вернули владелице спустя 9 лет

Хозяйку удалось найти благодаря микрочипу под кожей животного.

Представители полиции США в штате Вирджиния заявили, что местная кошка, пропавшая без вести девять лет назад, воссоединилась со своей хозяйкой. Это произошло после того, как кошка появилась на крыльце местного жителя. Мужчина обнаружил ее, позвонил в подразделение по защите животных и сотрудник оттуда забрал кошку.

Ее доставили в приют, где обнаружили под кожей вшитый микрочип, по которому удалось определить владелицу животного.

«Сначала ей было трудно в это поверить, но она подтвердила, что кошка по имени Пайпер пропала без вести девять лет назад. Хотя у этой кошки с белыми лапками было время пожить своей жизнью, мы очень рады видеть Пайпер снова со своей хозяйкой!», – говорится в заявлении приюта.

«Мораль этой истории заключается в том, что микрочипы помогают домашним животным вернуться к своим семьям. Обязательно чипируйте своего питомца и держите свою контактную информацию в актуальном состоянии», – отмечают сотрудники приюта.

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