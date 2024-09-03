Пропавшую россиянку обнаружили в Турции мёртвой

Сообщается, что тело 48-летней женщины нашли в море. Причины смерти пока устанавливаются.

Пропавшую в Турции туристку нашли мёртвой после двух недель поиска, сообщает местная газета Milliyet.

Наталья Сомова, которая прибыла на отдых в Мармарис из Москвы, пропала 17 августа. Женщина вышла из отеля на прогулку по Карийской тропе примерно в 7:30 утра – здесь её зафиксировали камеры наблюдения — и больше на связь не выходила.

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Наталья должна была вернуться домой 19 августа, поэтому, когда этого не произошло, её родственники забили тревогу. Женщину активно искали поисково-спасательные группы с дронами, отряды береговой охраны, волонтёры и собаки-ищейки. Сначала спасателям удалось обнаружить в скалистой местности мобильный телефон женщины. Позже, спускаясь по близкому к морю обрыву на веревках и используя беспилотник, спасатели смогли обнаружить тело погибшей. Что именно случилось с Натальей не сообщается, но судя по первым заявлениям, её тело достали из воды. Точные причины смерти женщины будут установлены после вскрытия.

Ранее на Маврикии была убита 29-летняя туристка из России. Ее зарезал во время свидания местный житель, с которым девушка познакомилась в Тиндере.