Прощание слонихи с умершей лучшей подругой сняли на видео

Животные были вместе почти полвека.
В крымском зоопарке слониха Дженни трогательно попрощалась с умершей лучшей подругой Магдой. Грустное видео публикует паблик «ЧП Феодосия/ Крым» во «ВКонтакте».
Индийские слонихи Магда и Дженни были неразлучны полвека. Они 45 лет вместе выступали в цирке и гастролировали по всему миру. В 2012 году животные попали в ДТП: перевозивший их грузовик загорелся на дороге. В итоге слонихи провели час на 40-градусном морозе и отморозили уши.
В 2021 году слонихи попали в сафари-парк в Крыму. Три года спустя Магда тяжело заболела, как выяснилось, у нее была мочекаменная болезнь. 13 марта мертвую подругу нашла Дженни. Она долго не могла понять, что произошло — пыталась растолкать и поднять Магду, а потом несколько часов не хотела отходить от тела и не пускала к нему ветеринаров.
Теперь работники «Тайгана» внимательно наблюдают за поведением Магды, но пока, утверждают они, повода для беспокойства нет. По словам хозяина парка Олега Зубкова, слониха снова активна.
Слоны могут обращаться друг к другу по имени
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