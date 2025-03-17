Прощание слонихи с умершей лучшей подругой сняли на видео

Животные были вместе почти полвека.

В крымском зоопарке слониха Дженни трогательно попрощалась с умершей лучшей подругой Магдой. Грустное видео публикует паблик «ЧП Феодосия/ Крым» во «ВКонтакте».

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Индийские слонихи Магда и Дженни были неразлучны полвека. Они 45 лет вместе выступали в цирке и гастролировали по всему миру. В 2012 году животные попали в ДТП: перевозивший их грузовик загорелся на дороге. В итоге слонихи провели час на 40-градусном морозе и отморозили уши.

В 2021 году слонихи попали в сафари-парк в Крыму. Три года спустя Магда тяжело заболела, как выяснилось, у нее была мочекаменная болезнь. 13 марта мертвую подругу нашла Дженни. Она долго не могла понять, что произошло — пыталась растолкать и поднять Магду, а потом несколько часов не хотела отходить от тела и не пускала к нему ветеринаров.

Теперь работники «Тайгана» внимательно наблюдают за поведением Магды, но пока, утверждают они, повода для беспокойства нет. По словам хозяина парка Олега Зубкова, слониха снова активна.