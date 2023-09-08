Прототип графа Дракулы мог быть веганом

Такой вывод сделали исследователи, изучив письма Влада Цепеша.

Итальянские ученые заявили о том, что прототип вампира графа Дракулы – Влад Цепеш, живший в XV веке, – мог быть веганом и питаться только растительной пищей. Об этом пишет сайт газеты The Times со ссылкой на новые исследования.

К такому выводу группа из университета Катании пришла после того, как извлекла тысячи фрагментов белка с поверхности 500-летних писем Цепеша. И там не нашлось белков, содержавшихся в животной пище.

При этом ученые отметили, что, даже если правитель Валахии граф Влад Цепеш, также известный как Влад Дракула, и был веганом, то вовсе не из-за этических принципов. Скорее, его питание зависело от сурового климата.

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В августе группа исследователей из Италии и Румынии сделала другое интересное открытие, связанное с прототипом Дракулы. Цепеш мог страдать от заболевания, из-за которого у него были кровавые слезы. Ученые заявили об этом после того, как проанализировали химический состав трех писем, написанных мужчиной от руки.