Проверь себя: на этих выходных состоится «Географический диктант»

В этом году Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» пройдет в десятый раз.

В юбилейный год Диктант впервые пройдет сразу в два дня: в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, в 12:00 по местному времени. Так что географическую грамотность смогут проверить гораздо больше участников!

Путешествие в мир географии традиционно состоится в двух форматах – очном и дистанционном. Очное проведение акции будет возможно 16 или 17 ноября (на усмотрение организатора площадки), а дистанционный формат станет доступным только 16 ноября в 12:00 по местному времени. В 14:00 17 ноября, сразу после окончания очного этапа, стартует Экстра-вариант Диктанта, а завершится он в 14:00 1 декабря по московскому времени.

Новшество этого года – тема семьи и все, что с ней связано: семейные традиции, ценности, дети, связь поколений. Ещё одно нововведение: впервые за всю историю Диктанта задания на 90% будут состоять из вопросов, присланных в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Количество присланных заданий стало рекордным за все время: на конкурс поступило 1269 головоломок от авторов из 18 стран мира.

В первый раз Географический диктант прошел в 2015 году, и с тех пор число присоединившихся участников ежегодно растет. Например, в прошлом году Диктант написали почти 609 тысяч любознательных граждан по всему миру. Всего за девять лет проведения Диктанта его участниками стали более 3,6 миллионов человек из 129 зарубежных стран.

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Как мне написать «Географический диктант»?

Чтобы написать Диктант, нужно прежде всего определиться с удобным днем - 16 или 17 ноября. Затем на сайте Диктанта определиться с площадкой, куда вам удобнее всего будет добраться.

На странице площадки опубликованы условия участия, контакты организаторов, порядок регистрации на площадке, информация о количестве оставшихся мест и доступе для лиц с ограниченными возможностями – чтобы зарегистрироваться, нужно будет заполнить специальную форму по ссылке. Также стоит уточнить, какие документы нужны для прохода на площадку – это может быть паспорт или студенческий билет. Дальше останется только явиться на площадку, получить бланк, поучаствовать в викторине и ждать своих результатов!

В Географическом диктанте могут попасться вопросы практически на любую тему, имеющую отношение к природе, путешествиям и локациям всей России – тем интереснее проверить свои знания! Например, среди вопросов прошлых лет: какое строение может заменить компас при необходимости определить стороны света? (Ответ – православный храм). Или вот: детеныша какого арктического зверя в народе по мере взросления сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой? (Ответ – детеныша тюленя).