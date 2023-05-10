Проверенный способ защититься от клещей на природе? Рассказывает врач

Терапевт посоветовала носить светлую и закрытую одежду.

Врач посоветовала носить светлую одежду, чтобы защитить себя от клещей. Такой рекомендацией терапевт Алена Гуляева поделилась с РИА Новости.

По словам врача, на одежде белых и светлых тонов проще заметить насекомое (и скинуть его с себя). Отправляясь в лес, лучше всего надевать длинные штаны с затяжками, закрытую обувь, высокие носки и головной убор. Особенно осторожными нужно быть, сидя на земле.

«Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки). Во время прогулок важно периодически осматривать себя и детей. То же самое нужно сделать и дома: ощупать себя под коленками, проверить подмышки, спину и голову. Это излюбленные места для укусов», — рассказала врач.

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Кроме того, она посоветовала осматривать домашних животных: они часто переносят на себе клещей. Потому важно не забывать обрабатывать питомцев специальными средствами.

В случае, если вы обнаружили на себе клеща, нужно сразу обратиться в ближайшее медучреждение или вытащить его при помощи пинцета. После этого клеща нужно сдать в лабораторию. Признаками укуса могут стать зуд, учащенное сердцебиение, покраснение кожи, понижение давления, головная боль и слабость.