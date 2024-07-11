Психологи раскрыли, какой цвет одежды лучше всего подходит для путешествий

Как ни странно, специалисты рекомендуют выбирать в дорогу одежду красных цветов.

Исследования показали, что красный цвет воспринимается как цвет силы, власти и доминирования – эти качества пригодятся любому путешественнику в аэропорту, самолёте и даже поезде.

Как уверяют авторы исследований, пассажиры, одетые в красные цвета, будут восприниматься сотрудниками аэропорта как более уверенные и напористые, а в самолёте у них будет больше шансов получить внимание и особое отношение бортпроводников. Более того, красный цвет позволяет нам чувствовать себя энергичными и внимательными, что довольно полезно во время длительных изматывающих поездок.

Стоит понимать, что в случае проблем в аэропорту или скандалов в самолёте в красном наряде вы тоже оставите неизгладимо яркое впечатление и запомнитесь надолго.

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Ранние исследования, опубликованные в Journal of Experimental Psychology, также продемонстрировали, что женщины в красном в целом выглядят более привлекательно для мужчин, что тоже может сыграть на руку в случае необходимости решать транспортные вопросы с представителями мужского пола.

Но нам все равно кажется, что цвет цветом, а в первую очередь одежда в дороге должна быть комфортной.