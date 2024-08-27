Пумы, рыси, осьминоги: каких животных в России перевозят самолетами

В аэропорту Шереметьево сообщили: с начала 2024 года грузовой терминал «Москва Карго» обработал более 360 тонн грузов с животными. Среди них были и совсем необычные представители фауны. Например, черноперая акула.

Пумы, рыси, осьминоги, капибары, кенгуру и полярные волки – вот лишь несколько видов животных, которые прибыли в международный аэропорт Шереметьево в 2024 году, рассказала пресс-служба аэропорта новостному порталу «Москва».

«С начала этого года грузовой терминал «Москва Карго» аэропорта Шереметьево обработал более трех тысяч авианакладных со спецкодом AVI, обозначающим перевозку живых животных. Общий вес превысил 360 тонн», – рассказали представители аэропорта.

Реклама

В пресс-службе пояснили, что многих из этих зверей перевозят не обычные граждане, а Московский и Калининградский зоопарки, цирки, океанариумы или природоохранные организации, например, центр «Амурский тигр». Грузовой терминал регулярно помогает им в перевозке животных – особенно принадлежащих к редким и исчезающим видам или проходящих реабилитацию.

«Только в этом году на терминале в разное время «гостили» птенцы рыбных филинов, соколы балобаны и японский журавль, амурские тигры и ягуар, красные волки, северный морской котик, кольчатый хвостокол (скат), звездчатая черепаха, кошачьи лемуры, а также красные и черно-белые лемуры вари – все они относятся к исчезающим или уязвимым видам», — сказали в пресс-службе.

Теперь перед выездом из России животным нужно будет сдать тест на бешенство читать

Также аэропорт помогал в транспортировке нильских крыланов (египетская летучая собака), ящериц, змей, сурикатов, а также ворона. Всё это не говоря о домашних питомцах – собаках, кошках, кроликах, попугаях и хорьках — а также крупного рогатого скота. Коровы, свиньи, козы, овцы и лошади также являются частыми гостями грузового терминала.