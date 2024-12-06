Путешественник заработал более 500 тысяч рублей с помощью тараканов

Молодой человек из Китая использовал мошенническую схему, запугивая менеджеров отелей.

21-летний мужчина из китайской провинции Чжэцзян изобрел изощренный способ зарабатывать деньги с помощью мертвых тараканов и использованных презервативов.

Как сообщает таблоид South China Morning Post, молодой человек, известный только по фамилии Цзян, должен был начать обучение в университете в прошлом году, но вместо этого решил отправиться в путешествие и потратил на него все выделенные на учёбу деньги (знали ли об этом его родители, остаётся неясным). Как и ожидалось, средства быстро закончились, и мужчине пришлось искать способ заработка. Выбор пал на мошенническую схему.

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Как он это делал? Молодой человек подготовил реквизит: мёртвых тараканов, клопов, использованные презервативы и пряди волос. Все эти нехитрые предметы Цзян подбрасывал в номера отелей, чтобы создать видимость антисанитарных условий и требовать от отельеров бесплатного проживания или материальной компенсации. В противном случае Цзин обещал завалить места размещения жалобами или выставить их в невыгодном свете онлайн.

Схема оставалась рабочей для китайского путешественника в течение 10 месяцев. По подсчётам властей, Цзяну удалось обмануть менеджмент как минимум 63 отелей на сумму более 38 000 юаней (около полумиллиона рублей). Мошенничество было раскрыто в конце лета, когда менеджер одного из отелей сообщил в полицию о попытках вымогательства со стороны постояльца. Связавшись с другими гостиницами, сотрудники заметили повторяющуюся схему и заподозрили неладное.

В результате Цзяна поймали в одном из отелей. При задержании в его вещах обнаружили 23 пакетика с тараканами и другим реквизитом. Сейчас мужчина ожидает суда.