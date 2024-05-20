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Пьяная мартышка сбежала из квартиры россиянки и покусала пять человек

Фото: Скриншот видео

Женщина решила не забирать животное домой.

В Комсомольске-на-Амуре самец мартышки сбежал из квартиры и покусал на улице пятерых человек. Животное удалось поймать, но хозяйка отказалась забирать его домой, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, мартышка по кличке Гарик сбежала из дома в прошлую пятницу. По словам хозяйки, Анны, это произошло время семейного застолья: ее муж выпустил мартышку из клетки, та нашла на столе открытую бутылку виски и сделала несколько глотков. После этого Гарик умчался на улицу и принялся нападать на людей, которые подходили близко.

По словам очевидцев, мартышка вела себя странно: то ела с руки, когда ее угощали, то принималась кусаться. От нее пострадали как минимум пять человек, включая беременную женщину и местного журналиста, который пытался снять животное на видео. Обезьяна бросилась ему в лицо и прокусила губу.

В итоге пострадавшим на всякий случай сделали уколы от бешенства, а мартышку некоторое время спустя поймали сотрудники МЧС. 

Гарик прошел обследование (болезней у него врачи не выявили, зато почувствовали запах алкоголя) и теперь находится в зооцентре «Питон».

Возвращать его домой хозяйка наотрез отказывается. Анна заявила, что не справляется с питомцем: после того, как два года назад она вышла замуж, Гарик стал ревновать ее и часто бывать агрессивным.  И выбор был сделан не в пользу питомца.

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