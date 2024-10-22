Пять «полезных» привычек, которые могут навредить

Врач рассказал о мифах, связанных со здоровьем.

Не все привычки одинаково полезны. Например, человек с отличным метаболизмом может позволить себе пищу с повышенным содержанием белка, а другой будет испытывать проблемы с пищеварением. И даже хваленая капуста брокколи подходит не всем — важно учитывать потребности своего организма. Почетный доктор наук в области микробиологии и генетики, врач превентивной ортомолекулярной медицины Андрей Золотарев вместе с Russian Traveler разобрал пять популярных мифов о здоровье — и помог отделить правду от вымысла.

Миф 1. Количество приемов пищи = количество чисток зубов

Сосредотачиваясь на количестве, мы можем забывать о качестве. Чтобы защитить полость рта от воспалений, неприятного запаха и кариеса, нужно искать в пасте и ополаскивателе следующие ингредиенты:

гидролизат коллагена для заживления мягких и твердых тканей;

цитрат цинка для уменьшения зубного налета;

масло перечной мяты для антибактериального эффекта;

ментол для свежего дыхания.

Андрей Золотарев почетный доктор наук «РАО иТ» в области микробиологии и генетики, врач превентивной ортомолекулярной медицины, нутригенетик бренда «Первый живой коллаген» «Это в том числе поможет усилить местный иммунитет, который будет успешнее отражать атаки микробов и вирусов. Его укрепление предупредит развитие ОРВИ и распространенного стоматологического заболевания — генерализованного пародонтита, для которого характерны подвижность зубов, кровоточивость десен, болевые ощущения. Поэтому при отсутствии проблем с зубами чистить их дважды в день вполне достаточно, а при пародонтите или пародонтозе обратитесь за консультацией к стоматологу.»

Миф 2. Душ не менее двух раз в день

При высокой температуре воздуха, гормональных скачках или в условиях интенсивных спортивных тренировок возможность освежиться с помощью водных процедур — насущная необходимость. Но частое применение мыла и геля для душа может повредить гидролипидный барьер кожи. Наша задача — поддерживать его целостность для защиты от болезнетворных патогенов, UF-излучения, испарения влаги.

Хороший способ для укрепления и восстановления дермы — кремы или молочко для тела со следующими компонентами:

коллаген и гиалуроновая кислота. Они отвечают за ее прочность, эластичность, а значит — молодость;

натуральные масла макадамии и виноградной косточки для увлажнения, питания, смягчения;

витамины А, Е для обновления и защиты.

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Миф 3. Пить не менее двух литров воды в день, лучше — больше

Вода необходима нашему телу, чтобы функционировать должным образом. Однако ее количество варьируется в зависимости от нескольких факторов: индивидуальных особенностей, уровня активности, пищевых привычек, температуры «за бортом».

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Считается, что взрослому человеку без патологий достаточно от 25 до 30 мл воды на 1 кг веса. Например, при весе 70 кг необходимо потреблять от 1800 мл до 2100 мл жидкости в сутки. В протоколах снижения веса часто рекомендовано 40 мл жидкости на 1 кг веса для усиленного избавления от шлаков и токсинов.

Но далеко не всем подходит такой объем, ведь он может спровоцировать чрезмерное мочеиспускание и вымывание из организма полезных веществ и минералов. Кроме того, нужно учитывать количество не только чистой воды, но и водосодержащих напитков — кофе, чая, соков, фруктов, супов. Они могут составлять до 50–70% от общего суточного объема жидкости.

А вот при вирусных инфекциях организму действительно требуется больше воды, в идеале с добавлением антиоксидантов, например, витамина С. Он повышает защитные силы организма и нейтрализует окислительные реакции в клетках, которые приводят к их старению. В большом количестве содержится в лимонной кислоте, клюкве и шиповнике. При хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, III триместре беременности и проблемах с почками необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача.

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Миф 4. Регулярный детокс

Организм регулярно избавляется от токсинов естественным образом. Но можно ему в этом помочь и дополнительно простимулировать очищение пищеварительной системы. Для этого существуют диеты с повышенным содержанием свежих овощей и фруктов, отказом от жареной, копченой, жирной, консервированной, сладкой пищи, интервальным голоданием, переходом на соки.

Такой детокс может взбодрить метаболизм, улучшить самочувствие, повысить количество энергии. Но важно помнить, что он может повлиять и на полезную микрофлору кишечника, которая будет нуждаться в восстановлении.

Среди препаратов для ЖКТ — пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков и метабиотиков — обратите внимание на последние. В их составе уже готовые компоненты и коллаген, которые быстро усваиваются организмом, вытесняют патогенную микрофлору и улучшают работу кишечника.

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Миф 5. Кардионагрузка всегда во благо

Бег, ходьба, лыжи, плавание, гребля, велоспорт позитивно воздействуют на работу дыхательной, сердечной и сосудистой систем, повышают энергию, обмен веществ и даже стрессоустойчивость. Но нужно помнить, что такие активности противопоказаны при ОРВИ, острой аллергии, язвах в ЖКТ, нарушениях сердечной деятельности, диабете и т.д. Врач или тренер помогут подобрать подходящий вам формат тренировки.

Усилить эффект от кардио помогают сбалансированное питание с большим количеством белка и сложных углеводов и нутрицевтики с гиалуроновой кислотой, коллагеном и хондроитинсульфатом. Они укрепляют суставы, хрящи, сухожилия, связки, которые испытывают дополнительную нагрузку и могут травмироваться. Эти компоненты поддерживают целостность хрящей, сводят к минимуму трение суставов, сохраняют эластичность связок, поддерживают работу сердца.

Только комплекс мер меняет качество жизни к лучшему. Правильное питание, физические нагрузки, уход за собой могут предотвратить многие заболевания, укрепить иммунитет, разблокировать больше энергии. Забота о себе выходит за рамки отказа от нездоровых привычек. Это еще и адаптация полезных привычек к индивидуальным потребностям каждого человека.