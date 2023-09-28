Пятиметровая кобра против трехметрового питона: кто кого съест?

Противостояние рептилий длилось семь часов.

В Сингапуре королевская пятиметровая кобра съела трехметрового питона. Об этом пишет портал Asia One.

Схватку рептилий заметили двое туристов-зоологов, которые направлялись в район Мандай, чтобы понаблюдать за совами. Они позвали нескольких друзей, а затем все вместе почти семь часов наблюдали за противостоянием змей. Один из приятелей рассказал журналистам, что это была самая длинная «драка», которую он видел за 10 лет увлечения съемками дикой природы.

По его словам, сначала питон пытался задушить кобру, но та сумела укусить противника и освободиться. Затем кобра уползла в кусты примерно на час, а когда вернулась, питон был все еще жив и готов сражаться. Схватка длилась еще около пяти часов — за это время питон почти придушил ядовитую рептилию, но ей снова удалось вырваться из его хватки. В конце концов кобра победила и съела ослабевшего противника.

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Научный сотрудник Герпетологического общества Сингапура Шиварам Расу, к которым авторы сайта обратились за комментарием, пояснил, что случаи противостояния между питонами и кобрами редки в дикой природе. Дело в том, что питоны – слишком опасные противники для кобр. На них уходит слишком много яда, а еще у них сильная хватка, что почти уравнивает шансы в сражении.