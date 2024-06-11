Пятиметровый питон проглотил женщину в Индонезии

Многодетная мать шла на рынок за продуктами, когда её подстерегла змея.

В Индонезии пятиметровый питон заживо проглотил многодетную мать. Об этом пишет France-Presse со ссылкой на старейшину деревни Калемпанг Суарди Роси.

45-летняя Фарида пропала в провинции Южный Сулавеси еще 6 июня. Женщина пошла на рынок за продуктами и не вернулась домой к мужу и четверым детям. Муж Фариды организовал поиски, к которым привлек местных жителей — прочесывая лесные тропинки, они заметили огромного питона с неестественно большим животом.

«Они договорились вспороть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды», — рассказал старейшина деревни.

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Как оказалось, змея заживо проглотила женщину и принялась переваривать её вместе с одеждой.

Как отмечает издание, огромные питоны, длина которых может превышать шесть метров, живут в Индонезии и на Филиппинах. Они охотятся на мелких животных и обычно редко нападают на людей. Но в последние годы произошло несколько инцидентов на плантациях и в поселениях, расположенных вблизи джунглей и пещер. Например, в октябре 2022 года в Индонезии женщину полностью проглотил семиметровый питон.