Многодетная мать шла на рынок за продуктами, когда её подстерегла змея.
В Индонезии пятиметровый питон заживо проглотил многодетную мать. Об этом пишет France-Presse со ссылкой на старейшину деревни Калемпанг Суарди Роси.
45-летняя Фарида пропала в провинции Южный Сулавеси еще 6 июня. Женщина пошла на рынок за продуктами и не вернулась домой к мужу и четверым детям. Муж Фариды организовал поиски, к которым привлек местных жителей — прочесывая лесные тропинки, они заметили огромного питона с неестественно большим животом.
«Они договорились вспороть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды», — рассказал старейшина деревни.
Как оказалось, змея заживо проглотила женщину и принялась переваривать её вместе с одеждой.
Как отмечает издание, огромные питоны, длина которых может превышать шесть метров, живут в Индонезии и на Филиппинах. Они охотятся на мелких животных и обычно редко нападают на людей. Но в последние годы произошло несколько инцидентов на плантациях и в поселениях, расположенных вблизи джунглей и пещер. Например, в октябре 2022 года в Индонезии женщину полностью проглотил семиметровый питон.
Питоны могут проглотить почти что угодно, и вот почему
Читайте также
Пятиметровый питон проглотил женщину в Индонезии
«Это я». Загадка девочки, которая пропала 39 лет назад
Сезон Российской серии кольцевых гонок: как это было в Нижнем Новгороде
Какие регионы пострадали больше всего от пожаров этой весной
Пассажир самолета, летевшего в Красноярск, закурил электронную сигарету. Что случилось потом