Рабочие нашли в Германии крупный клад XIV века

На эти деньги в Средневековье можно было купить отару овец.

Немецкие археологи обнаружили крупный серебряный клад после того, как рабочие нашли несколько средневековых монет в горной общине Глоттерталь близ города Фрайбург. Открытие было сделано во время прокладки труб для строительства бассейна. Ученые извлекли из земли более 1500 чеканных серебряных монет XIV века. Исследователи считают, что кто-то закопал в землю крупное состояние.

На эти деньги в средневековой Германии можно было купить отару из 150 овец. После очистки эксперты определили, что монеты были отчеканены в 1320-х годах на землях современных Германии, Швейцарии и Франции. Это стало крупнейшей находкой в окрестностях Фрайбурга с 1949 года. Археологи уточнили, что в средние века Глоттерталь был важным местом добычи полезных ископаемых, а серебряные шахты появились здесь еще в IX веке.

Реклама

Ранее сообщалось, что жительница Чехии обнаружила старинный клад во время прогулки по городу Кутна-Гора (Среднечешский край) — она случайно увидела участок земли, на котором виднелись необычные монеты.