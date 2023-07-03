Работник почты вскрывал письма и прятал на чердаке. Их нашли спустя сто лет

«Непрочитанная почта» – проект, который изучает недоставленные письма из 1928 года.

Несколько лет назад на чердаке здания сельской почты близ Углича была сделана потрясающая находка: около 300 писем 1928–1929 годов, письма в село Заозерье из Москвы, Ленинграда, других городов. Эти письма так и никогда не были доставлены – неизвестный работник почты вскрывал их, обыскивал на предмет денег, вложенных в конверты и относил на чердак старого дома, где их и обнаружили спустя почти сто лет.



Проект "Непрочитанные письма" делает наш бывший коллега Андрей Паламарчук, экс-главред «National Geographic Россия», Алёна Петухова, учительница и автор проектов в области культуры из села Заозерье, плюс команда помощников и единомышленников.



«Каждое письмо интересно. Люди писали очень искренне – никто не думал, что письма будет читать кто-то еще», — рассказывают авторы проекта. Например, в одном письме девушка пишет, что не может определиться, за кого ей выйти замуж: за любимого кавалера или богатого вдовца. До адресатов письма так и не дошли, и сегодня команда «Непрочитанной почты» собирается не только оцифровать письма – выложить для нас захватывающие страницы жизни наших соотечественников. В планах – разыскать потомков героев этих строк, чтобы хотя бы им вручить странички семейной истории. Ну и попробовать узнать, что с героями писем случилось дальше.



А вот, поглядите, одно из тех писем (вся орфография сохранена).

Ленинград 17/4 февраля воскресенье



Здравствуйте папаша и мама



кланиемся мы вам и сестрам нюше сманей и шуре и мане с семейством и марфе и всем вопче шлем сердечный привет папаша и мама уведомляем вас втом что письмо ваше мы получили 16/3 февраля и то которое вы прислали на совтское рождество тоже получ. и также с петровной получили <нрзб., П?> и вы пишете что мы вами не нуждаемся нет так напрасно ваше мнение мы вам послали ответ во 2 й день рождества старова и вы должны его получить на новый год. постарому была положена марка и вписьмо мы все время ждали ответа



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ето кто нибудь увас снимает и я там писала много прогородскую жизнь хлеб теперь нам дают на 2х кило 1 и 1 кило ситной надень выданы книжки мы хлеба етой нормы не седаем и также масло и крупу дают попаевой книжке чай тоже но нам всего достаточно дела наши все впорядке мы живы и здоровы и вбольницу не ходим некоторой и так мы здоровы и сыты тепло в квартире только дров не жалеть дрова дороги 7 р 40 к. метр а морозы унас тоже были до 30 градус мама ты хотя не очень расстраивайся о бовсем ведь ты же етим не поможешь той же марфе что же сними делать с несознательным



и вы пишете что марфе жить плохо ей теперь не нужно бы бояться ведь живет не 1 год и работает больше их мы удивляемся почему он так дает волю матери такую точно он старый буржую а не советский гражданин подчиняется пережитому старому и постарому смотрит нажену дает обижать и сам обижает и сребенком вгороде за то подсуд пошелбы за издевательства смотрите сами



у вас тоже будет жить плохо ей у одной дети и увторой я бы советовала ей небояться и не ругаться и больше делать свои дела и сребенком а никак хотят <дальше написано карандашом, а не красными чернилами> я им тоже посылаю письмо и пишу что узнала мы вгостях что уних делается и написала им унас скоро перевыборы незнаю илюша останется или нет ему не хочется остаться все унас слава богу <нрзб., вкимкино?> давно послали письмо ответа нет неполучали досвиданье



<приписка вертикально>

я очень растроена из за марфинаго произшествия неприятно.



Вот тут еще письма, почитайте, если интересно.