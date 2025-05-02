Работника склада аэропорта «Шереметьево» придавило установкой для самолетов

Получившего перелом позвоночника мужчину не удалось спасти.

Работника склада столичного аэропорта «Шереметьево» придавило установкой для самолетов во время техобслуживания — мужчину не удалось спасти. По данным СМИ, он перемещал вспомогательную силовую установку (ВСУ) для лайнера Sukhoi Superjet, однако его действия с коллегой оказались несогласованными. В какой-то момент работник склада пошел поправлять груз, а второй сотрудник стал поднимать его на подъемнике.

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», он нарушил требования по безопасности и не закрепил ВСУ на гидравлической тележке. При поднятии незакрепленная установка скатилась с погрузчика и придавила работника склада, сломав ему позвоночник — травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

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Ранее сообщалось, что сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета.