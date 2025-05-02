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Работника склада аэропорта «Шереметьево» придавило установкой для самолетов

Работника склада аэропорта «Шереметьево» придавило установкой для самолетов

Получившего перелом позвоночника мужчину не удалось спасти.

Работника склада столичного аэропорта «Шереметьево» придавило установкой для самолетов во время техобслуживания — мужчину не удалось спасти. По данным СМИ, он перемещал вспомогательную силовую установку (ВСУ) для лайнера Sukhoi Superjet, однако его действия с коллегой оказались несогласованными. В какой-то момент работник склада пошел поправлять груз, а второй сотрудник стал поднимать его на подъемнике.

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», он нарушил требования по безопасности и не закрепил ВСУ на гидравлической тележке. При поднятии незакрепленная установка скатилась с погрузчика и придавила работника склада, сломав ему позвоночник — травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета.

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