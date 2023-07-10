Радиоктивные воды с Фукусимы сбросят в Тихий океан. Что будет дальше?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что это достаточно безопасно.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержало план Японии по выбросу в океан более миллиона тонн очищенной воды с разрушенной АЭС Фукусима.

МАГАТЭ приняло решение, закончив почти двухлетнюю оценку плана Японии по очистке сточных вод. Агентство сообщило, что программа «соответствует соответствующим международным стандартам безопасности». Организация также признала, что, хотя были подняты социальные, политические и экологические проблемы, вода «окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, вылетел в Токио, чтобы лично передать эту информацию премьер-министру Японии Фумио Кисида. Гросси заявил на пресс-конференции, что ядерная служба ООН будет следить за сбросом с этого места.

Гросси также сообщил, что это будет гарантией того, что соответствующие международные стандарты безопасности будут продолжать выполнятся на протяжении всего времени.

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Правительство Японии, Управление по ядерному регулированию и TEPCO, компания-владелец снесенной АЭС «Фукусима-дайити», первоначально обнародовали эту идею в 2021 году. Все они настаивали на том, что процедура безопасна.

После того, как в 2011 году три реактора расплавились воду использовали для охлаждения топливных стержней станции. В течении 30-40 лет эту воду будут очищать и сбрасывать в Тихий океан. Этот метод резко критиковали представители научного сообщества: многие ученые заявили, что их не убеждают заверения правительства Японии и TEPCO в том, что очищенные сточные воды будут эффективно растворяться в океане.

Роберт Ричмонд, биолог из Гавайского университета, один из пяти экспертов, нанятых Форумом тихоокеанских островов для изучения методики. Он утверждал, что ученые в Японии не представили адекватных доказательств того, что опасные вещества не попадут в океан.

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Он добавил, что комиссия обсуждала этот вопрос с японским правительством, но безрезультатно. По словам Ричарда, представленный план опасен, потому что потенциально токсичные вещества могут связываться с морскими обитателями и отложениями, потенциально мутируя и разрушая их ДНК.

Согласно опросу, проведенному телекомпанией JNN, в минувшие выходные, 45% респондентов поддержали это предложение, а 40% выступили против.

Атомная электростанция Фукусима была разрушена после землетрясения магнитудой 9,0, вызвавшего сильное цунами в марте 2011 года.