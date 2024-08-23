Разрешено ли пассажирам с верхних полок сидеть на нижних?

Официально, да! Но только по расписанию.

Пассажиры с нижних полок обязаны уступать места пассажирам с верхних для приёма пищи в определенные временные промежутки. Такие правила Минтранса для пассажиров поезда вступили в силу ещё 1 сентября прошлого года и будут действовать как минимум до 2029 года.

Всего в день предусмотрено три временных периода, когда у пассажиров «сверху» есть полное право присесть на нижнюю полку: утром с 7:00 до 10:00 (но не больше, чем на полчаса), в обед с 12:00 до 15:00 (максимум на час), а дальше не больше чем на 30 минут вечером с 19:00 до 21:00.

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Поэтому в случае недопонимания с соседями пассажиры с обеих сторон (или, в данном случае, полок) вправе обратиться с жалобой к проводникам. Возможно, даже кому-то придётся стоять над своими соседями с секундомером в ожидании, когда они закончат трапезу. В остальных случаях пассажиры обязаны располагаться строго по своим местам.

В отношении других проблемных моментов совместного путешествия на поездах – особенно касающихся шума, грязи и запахов — в актуальных правилах прописали запрет на включение музыки через колонки, игру на музыкальных инструментах и пение в микрофон. Пассажирам также не рекомендуется смотреть фильмы или слушать музыку без наушников.

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А вот в отношении внешнего вида правила РЖД запрещают «нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров». Это правило относится как к поездам дальнего следования, так и к электричкам.