Развлечения в крупнейшем парке аттракционов

Если вы живете не в столице, то, возможно, еще не были в «Острове Мечты» — это крупнейший крытый парк развлечений в Европе, включающий в себя торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с набережной.

В этом году «Остров Мечты» с 7 октября по 21 декабря проведет масштабную предновогоднюю акцию «Покупай билеты в Парк и выиграй квартиру. Главным призом станет квартира площадью 57,8 м² в пяти минутах от метро «Технопарк». Помимо квартиры парк разыграет и другие ценные подарки, среди которых новый семейный кроссовер, сертификат на новогоднее путешествие на двоих, оригинальные планшеты и смартфоны, безлимитный билет в парк развлечений «Остров Мечты» и многое другое. Более подробная информация о призах появится в день старта акции.

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