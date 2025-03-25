Развлечения в Москве — планы на будущее

«Остров мечты», одна из крупнейших детских развлекательных площадок Москвы, подвела итоги работы: на пресс-конференции топ-менеджеры рассказали журналистам про итоги работы и о планах на будущее.

За 5 лет работы «Остров Мечты» обеспечил более 1% от общего объема внутреннего валового продукта туризма столицы. За это время развлекательный кластер «Остров Мечты» привнес в экономику Москвы порядка 60 миллиардов рублей. В 2024 году более 11,1 миллиона гостей посетили Москву, и каждый третий турист в семейной категории не упускает возможности оказаться в «Острове Мечты».

В течение 5 лет парк подготовил для гостей 40 тысяч шоу-программ и привлек почти 19,6 млн посетителей. В сравнении с 2020 годом количество гостей выросло в 6 раз. Кроме того, «Остров Мечты» значительно инвестировал в развитие территории – за последние годы площадь крытого парка выросла на 50%, а количество аттракционов возросло на 81%. Всего туристы прокатились на аттракционах порядка 120 миллионов раз.

В будущем «Остров Мечты» планирует занять еще более значимую позицию на мировом рынке: с появлением новой открытой зоны он сможет войти в ТОП-10 крупнейших парков мира. Но амбиции развлекательного кластера распространяются и на российскую арену.

Компания активно работает над строительством и реализацией нового открытого парка на 260 тысяч кв.м (его открытие запланировано летом следующего года), двух концертных залов с совокупной вместимостью более 16 тысяч человек.

ХК «Остров Мечты» станет глобальным оператором индустрии развлечений, работающим в 9 направлениях: управление концертными площадками (Dream Hall), IT-сегмент (Dream Soft), продажи брендированной продукции (Dream Store), анимационная студия собственных шоу (Dream Show), пляжный комплекс Dream Beach Club, Остров экспериментов, образовательно-развлекательные центры, управляющая компания мультимедиа океанариумом и непосредственно управляющая компания парка развлечений.

В настоящее время «Остров Мечты» является крупнейшим парком России и Европы и одним из самых больших в мире. В локации функционируют 10 тематических зон, 49 аттракционов, Dream Game Center площадью 17 тысяч кв.м, концертный зал на 4 500 мест, летний кинотеатр под открытым небом на 168 мест, крупнейший в стране пляжный клуб городского типа Dream Beach Club площадью 41 тысяч кв.м, а также ландшафтный парк площадью 44 гектара.

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«Мы всегда стремимся к расширению и улучшению нашего парка, увеличивая количество аттракционов, при этом неизменно уделяя внимание безопасности. Каждый проект тщательно прорабатывается ответственными департаментами, и даже если приходится принять трудные решения и отказаться от некоторых развлекательных элементов ради безопасности, мы всегда делаем это осознанно и с максимальной ответственностью. Мы уверены, что наши аттракционы и шоу, отличающиеся высоким качеством и инновационными решениями, будут продолжать радовать наших гостей. Мы готовы воплощать даже самые амбициозные идеи и уверены, что сможем реализовать их в установленные сроки», — комментирует Борис Пищик, генеральный директор холдинговой компании «Остров Мечты».

С развитием парка и добавлением новых аттракционов неизбежно возникает проблема ограничения пространства. В связи с этим компания приняла решение расширить тематическую зону «Гонка мечты», чтобы установить в ней новый аттракцион. Длина новой катальной горки составит 300 метров, высота – 14 метров, а скорость — 50 км/ч. На новом аттракционе будет курсировать поезд с 10 секциями машинок, которые вмещают по 2 человека.

«Проектирование каждого аттракциона начинается с идеи. Мы собираем обратную связь у гостей и следим за современными трендами в мире развлечений. После открытия парка мы добавляли по пять-шесть аттракционов ежегодно. Если вы видите аттракцион, который появился парке, например, в 2025-м, то его разработкой мы начали заниматься еще за три-пять лет до этого. Это тяжелая техническая работа, в которой нет неважных мелочей. Например, установка нового аттракциона в крытой тематической зоне “Гонка мечты” потребует значительных усилий и решения множества технических задач. Все потому что речь идет о сложном проекте, аналогичном монтажу конструктора из 20 фур в условиях действующего парка, который ежедневно принимает гостей. Тем не менее, мы планируем завершить установку и подготовку объекта к летнему сезону», — объяснил генеральный директор АО «Регионы-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

В зоне городского променада на стадии проектирования находится самый большой в Европе интерактивный океанариум, который планируется открыть в IV квартале 2026 года. Разработка проекта займет около пяти-шести месяцев, а строительство – около одного года. В отличие от других океанариумов, в которых демонстрируются живые существа, этот объект будет использовать виртуальный контент, транслируемый через проекторы. Такой подход позволяет создать взаимодействие с океанической темой без необходимости содержания живых животных и рыб.

В «Острове Мечты» департамент шоу активно развивает собственный развлекательный контент. За последние 5 лет отдел написал 3 авторские сказки, разработал 44 персонажа и создал 7 маскотов парка – Дримчиков. Сейчас в парке проводятся 27 шоу. Одни из них: иммерсивный шоу-аттракцион «По ту сторону цирка», шоу-аттракцион «Заброшенный дом», голографические шоу «Маугли в стране динозавров», кукольный театр «Золотой ключик», а также тематические представления «Hello Kitty» и «Школа ниндзюцу».